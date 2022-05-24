ملف عـــــــدالة
قاصر تورط شابين بيضاويين
قررا إيصالها إلى الجديدة بعد أن فرت من منزل عائلتها فتوبعا بجنحة هتك عرض عرف إقليم الجديدة خلال الآونة الأخيرة اختفاء قاصرات، منهن من انقطعن عن الدراسة ورافقن بعض الشباب بمحض إرادتهن، في المقابل تقدمت عائلاتهن ببلاغات الاختطاف وهتك عرضهن لدى الأمن الإقليمي أو مراكز الدرك، قبل أن تسفر الأبحاثأكمل القراءة »
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