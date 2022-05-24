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“كوميسير” يحتجز قائدا

منذ 4 دقائق
نقل قائد بسلا الجديدة، أخيرا، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمدينة، من أجل تلقي الإسعافات بعد إصابته بجروح خطيرة في يده، حصل إثرها على شهادة طبية بالمستشفى العمومي، تثبت عجزه البدني في 25 يوما، بعدما انهال عليه عميد شرطة “كوميسير” بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا “بسيج” بقطعةأكمل القراءة »


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