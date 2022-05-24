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الداخلية تفتحص صفقات بـ 75 مليارا

منذ 4 دقائق
شبهات بوجود علاقات قرابة بين مسؤولين وأرباب مقاولات وإعداد دفاتر تحملات على المقاس يفتحص مراقبون من وزارة الداخلية وثائق استثمارات بجماعات ترابية, تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين. وأفادت مصادر “الصباح” أن التحقيقات تهم التدقيق فيأكمل القراءة »


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