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بنكيران: مستعد للدفاع عن أخنوش
قال عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، إنه سيدافع عن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك، مستغربا من كيل الاتهامات له بعد شهرين فقط من تقلده مهام رئاسة الحكومة. وأوضح المتحدث نفسه، أنه شعر بــ “لعب” من قبل جهة معينة لم يسمها،أكمل القراءة »
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