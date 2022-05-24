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مجتمع

لطفي: سنسقط قانون عطلة الأبوة

منذ 3 دقائق
سيتم إسقاط مشروع قانون الأبوة، الذي افتخرت به الحكومة، أخيرا، لأن فيه خرقا واضحا للدستور، وميزا بين الموظفين في القطاع العام، الذين سيستفيدون من عطلة أبوة من 15 يوما، ونظرائهم العاملين في القطاع الخاص، الذين سيحرمون منها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن أحزابا سياسية، ومركزيات نقابية، ومنظماتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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