حوادث
النصب على بنك ووزارة الثقافة
مقاول رست عليه الصفقة وسحب الضمانة المالية وأنجز أخرى مزورة أوقع مقاول بنكا ووزارة الثقافة في عملية نصب محكمة، إذ تقدم بضمانة مالية للبنك، بعد الظفر بصفقة عمومية ستنجز بالصويرة، قبل أن يستخلص قيمتها، ويقدم أخرى مزورة، تفاديا لعدم استخلاصها في حال فشل في إنجاز الصفقة. واقتنع قاضي التحقيق بالمحكمةأكمل القراءة »
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