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حوادث

النصب‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة

منذ 7 دقائق
المقاول‭ ‬سحب‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمانة‭ ‬بوثائق‭ ‬مزورة‭     (‬أرشيف‭)‬
مقاول‭ ‬رست‭ ‬عليه‭ ‬الصفقة‭ ‬وسحب‭ ‬الضمانة‭ ‬المالية‭ ‬وأنجز‭ ‬أخرى‭ ‬مزورة أوقع‭ ‬مقاول‭ ‬بنكا‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نصب‭ ‬محكمة،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬بضمانة‭ ‬مالية‭ ‬للبنك،‭ ‬بعد‭ ‬الظفر‭ ‬بصفقة‭ ‬عمومية‭ ‬ستنجز‭ ‬بالصويرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستخلص‭ ‬قيمتها،‭ ‬ويقدم‭ ‬أخرى‭ ‬مزورة،‭ ‬تفاديا‭ ‬لعدم‭ ‬استخلاصها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬الصفقة‭.‬ واقتنع‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بالمحكمة‭أكمل القراءة »


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