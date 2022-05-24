حوادث
59 إجراء للمساطر الغيابية في جلسة
عدم حضور المتهمين دفع المحكمة لاتخاذها ومعتقلون في الملفات نفسها ينتظرون فصل ملفاتهم حطمت جلسة، الجمعة الماضي، بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، الرقم القياسي في عدد التأجيلات بسبب إجراءات المسطرة الغيابية، إذ قررت اتخاذها في 59 ملفا من أصل 71 كانت تنظر فيها. وأفادت مصادر “الصباح” أن الإشكال الذي يطرحهأكمل القراءة »
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