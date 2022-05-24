حوادث
السجن لمتهم بالسرقة
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، حدثا، وحكمت عليه بسنتين، ستة أشهر منها حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأوقفت الضابطة القضائية بالجديدة، المتهم الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعد تورطه في عدة سرقات بالعنف رفقة متهمينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا