أســــــرة
التجاعيد… علاج بالشد والحقن
تطور الطب أتاح للحالمين ببشرة شابة طرقا مختلفة للعلاج تبدأ عملية نضوج الجلد في منتصف الثلاثين، إذ يترك الكثير من العمل والقليل من النوم بصماته على بشرتنا، ما يجعلها تبدو متعبة و شاحبة مع تقدم الشخص في العمر، وبالمقابل فإن طب التجميل الحديث يقدم مجموعة متنوعة من الإجراءات غير الجراحية،أكمل القراءة »
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