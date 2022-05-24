fbpx
أســــــرة

التجاعيد… علاج بالشد والحقن

منذ 8 دقائق
تطور الطب أتاح للحالمين ببشرة شابة طرقا مختلفة للعلاج تبدأ عملية نضوج الجلد في منتصف الثلاثين، إذ يترك الكثير من العمل والقليل من النوم بصماته على بشرتنا، ما يجعلها تبدو متعبة و شاحبة مع تقدم الشخص في العمر، وبالمقابل فإن طب التجميل الحديث يقدم مجموعة متنوعة من الإجراءات غير الجراحية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة