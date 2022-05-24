fbpx
حوادث

إدانة‭ ‬هاتك‭ ‬عرض‭ ‬تلميذة‭ ‬بالجديدة

منذ 7 دقائق
قضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬باستئنافية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬الثاني‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬بسنتين‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬بجناية‭ ‬هتك‭ ‬عرض‭ ‬قاصر‭ ‬بالعنف‭ ‬والتغرير‭ ‬بها‭ ‬واستدراجها‭.‬ وجاء‭ ‬إيقاف‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بالمركز‭ ‬الترابي‭ ‬لأولاد‭ ‬غانم‭ ‬التابع‭ ‬للقيادة‭ ‬الجهوية‭ ‬للجديدة،‭ ‬إثر‭ ‬شكاية‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة