حوادث
إدانة هاتك عرض تلميذة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب في عقده الثاني وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية هتك عرض قاصر بالعنف والتغرير بها واستدراجها. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد غانم التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية تقدم بهاأكمل القراءة »
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