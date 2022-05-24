أســــــرة
“البوطوكس” يخفي النتوءات الرقيقة
الدكتورة الحارثي قالت إن التخلص من العميقة إلى الفيلر كشفت الدكتورة سيرين الحارثي، اختصاصية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر، بعض أسباب ظهور التجاعيد المبكرة. وأوضحت الحارثي في حوار مع “الصباح” أن هناك تقنيات تساعد على إخفاء التجاعيد الخفيفة، وأخرى لإخفاء العميقة، منها حقن الفيلر والتي تعتمد على ملء طية التجاعيدأكمل القراءة »
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