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حوادث

إيقاف مزور خاتم مستشفى بالجديدة

منذ 20 دقيقة
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بالجديدة، الثلاثاء الماضي، من إيقاف متهم بتزوير خاتم إدارة مستشفى محمد الخامس و”تهريبه للمرضى ونزلاء المستشفى” دون أداء واجبات ورسوم الاستشفاء لإدارة المستشفى، ومازال البحث جاريا على شريكته التي كانت تعمل في وقت سابق ممرضة متدربة والتي ما زالت في حالة فرار. وبتعليمات وكيل الملكأكمل القراءة »


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منذ 20 دقيقة


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