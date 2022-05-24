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لمجرد يطير إلى الهند

منذ 5 دقائق
توجه سعد لمجرد إلى الهند من أجل مشاريع فنية كبيرة، ستكون مفاجأة لجمهوره. وحسب المعلومات المتوفرة فإن لمجرد، يخطط لديو غنائي سيجمعه بمغنية هندية شهيرة، على أن يصور الكليب هناك. وأوضحت المصادر ذاته أن لمجرد يخطط، أيضا، لإحياء حفل غنائي في الهند، لم تكشف المصادر ذاتها تفاصيل أخرى تخص خطوتهأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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