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حوادث

إيقاف‭ ‬متحرش‭ ‬بالنساء‭ ‬بالسراغنة

منذ 7 دقائق
أنهت‭ ‬عناصر‭ ‬المنطقة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإقليمية‭ ‬بقلعة‭ ‬السراغنة،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬كابوسا‭ ‬ظل‭ ‬يؤرق‭ ‬نساء‭ ‬المدينة،‭ ‬بعد‭ ‬تنامي‭ ‬حالات‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجسدي‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬يلقب‭ ‬بـ‭”‬مول‭ ‬الكاسك‭ ‬البيض‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يطارد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬فارغة‭ ‬ويصفع‭ ‬مؤخراتهن‭ ‬بيده،‭ ‬قبل‭ ‬الاختفاء‭.‬ وقادت‭ ‬الأبحاث‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬باشرتها‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬للمنطقة‭ ‬الأمنية‭أكمل القراءة »


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