حوادث
إيقاف متحرش بالنساء بالسراغنة
أنهت عناصر المنطقة الأمنية الإقليمية بقلعة السراغنة، الجمعة الماضي، كابوسا ظل يؤرق نساء المدينة، بعد تنامي حالات الاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي من قبل شخص يلقب بـ”مول الكاسك البيض”، والذي كان يطارد النساء في أزقة فارغة ويصفع مؤخراتهن بيده، قبل الاختفاء. وقادت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا