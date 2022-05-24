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“الوسم” على “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد VIP” عن إطلاق الموسم الثاني من مسلسل “الوسم”، الذي تصور حلقاته رحلة التحديات، التي يواجهها نجمه قصي خولي، وصراعاته على جبهات عدة ضمن زمنين مختلفين. وتدور أحداث المسلسل حول أربعة شباب يتورطون في العمل مع مافيا في عدة دول، حيث يلعب قصي خولي دور “نورس”، وهو شابأكمل القراءة »
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