الرياضة
رسالة رياضية: نظام المنافسات
لخص فيديو “عاطيك ماتش أعميمي» لصاحبه نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد، جزءا خفيا من المشهد الكروي، خصوصا أن المتحدث رئيس ناد، وعضو جامعي، وتحدث بلغة الواثق من كلامه في مواجهة اللاعب الذي يتحدث إليه. ولمن لم يطلع على الشريط، فهو يظهر الرئيس نور البيضي يخاطب عبد الإله عميمي، لاعبأكمل القراءة »
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