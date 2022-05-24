الرياضة
بونو أفضل حارس في الليغا
تفوق على كورتوا وأوبلاك وبات أول مغربي ينال جائزة «زامورا» وثاني إفريقي نال الدولي المغربي ياسين بونو، لقب أفضل حارس في الدوري الإسباني «الليغا»، «زامورا»، رفقة ناديه إشبيلية، متفوقا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد. وتلقى بونو 24 هدفا في 31 مباراةأكمل القراءة »
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