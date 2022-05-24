حوادث
“التصيد الإلكتروني” يسقط تجارا مغاربة
إسبانيا تفكك شبكة بسبتة استولت على الملايين بانتحال أسماء شركات عالمية أوقفت المصالح الأمنية في سبتة المحتلة، الخميس الماضي، زعيم شبكة للنصب والاحتيال الإلكتروني، المعروفة باسم “التصيد الإلكتروني”، بعد أن نصب على عشرات التجار المغاربة يتعاملون مع شركات عالمية في آلاف الأوروات، ناهيك عن السطو على معطياتهم الشخصية. وقاد التحقيقأكمل القراءة »
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