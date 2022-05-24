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روبي في “واحد ثاني” شاركت روبي في فيلم “واحد ثاني” الذي يعرض حاليا بالقاعات السينمائية وهو من بطولة أحمد حلمي، ونسرين أمين، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب. وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل مختصا اجتماعيا في مصلحة سجون، إذ يجري لقاءات مع المساجين ويكتب تقارير عنأكمل القراءة »
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