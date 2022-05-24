fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 6 دقائق
 روبي في “واحد ثاني” شاركت روبي في فيلم “واحد ثاني” الذي يعرض حاليا بالقاعات السينمائية وهو من بطولة أحمد حلمي، ونسرين أمين، وعمرو عبد الجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب. وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل مختصا اجتماعيا في مصلحة سجون، إذ يجري لقاءات مع المساجين ويكتب تقارير عنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة