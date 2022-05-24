وطنية
تحقيقات تطيح بأثرياء المبادرة
لم تثمر إعادة هيكلة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عهد الوالي محمد الدردوري، نتائج إيجابية، من خلال محاصرة انتشار وباء الفساد، الذي ضرب العديد من المشاريع التي تمول بأموال المبادرة نفسها. وتفيد التقارير القادمة من العديد من الأقاليم والعمالات، أن بعض رؤساء أقسام العمل الاجتماعي، لا يدبرون مشاريع المبادرةأكمل القراءة »
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