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وطنية

تحقيقات‭ ‬تطيح‭ ‬بأثرياء‭ ‬المبادرة

منذ 4 دقائق
لم‭ ‬تثمر‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬حكامة‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الوالي‭ ‬محمد‭ ‬الدردوري،‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاصرة‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬الفساد،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬بأموال‭ ‬المبادرة‭ ‬نفسها‭.‬ وتفيد‭ ‬التقارير‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأقاليم‭ ‬والعمالات،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬أقسام‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬يدبرون‭ ‬مشاريع‭ ‬المبادرة‭أكمل القراءة »


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