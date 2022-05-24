الرياضة
الأسود يتوافدون على المعمورة
العين يعلن استدعاء رحيمي والعروض تؤخر أكرد ووحيد يمنح رخصا استثنائية يشرع لاعبو المنتخب الوطني في الالتحاق بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، ابتداء من بعد غد (الخميس)، استعدادا للدخول في التجمع الإعدادي، الذي سينطلق الجمعة المقبل، للتحضير للمباريات المبرمجة، خلال الفترة الممتدة بين فاتح و14 يونيو المقبل. وعلمتأكمل القراءة »
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