الرياضة
برمجة مبتورة لربع نهائي الكأس
تأجيل الديربي وجمعية المنصورية وبركان برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراتين من ربع نهاية كأس العرش، وأجلت مباراتي الوداد والرجاء وجمعية المنصورية والنهضة البركانية. وكشفت جامعة الكرة أن مباراة المغرب الفاسي ويوسفية برشيد ستجرى السبت المقبل بالمركب الرياضي بفاس، انطلاقا من الثامنة، في الوقت الذي تجرى مباراة الديربي بينأكمل القراءة »
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