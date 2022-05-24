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وداعا سكينة “جيل جيلالة”
من مؤسسي المجموعة التي قدمت ألبومات ناجحة أشهرها “الكلام المرصع” غادرت الساحة الفنية المغربية الفنانة سكينة الصفدي، عضو المجموعة الغنائية “جيل جيلالة»، التي تألقت في إنجاز العديد من الأعمال الناجحة. وتعتبر سكينة الصفدي من بين الأسماء التي أسست المجموعة الغنائية “جيل جيلالة” إلى جانب الفنان حميد الزوغي ومولاي الطاهر الأصبهانيأكمل القراءة »
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