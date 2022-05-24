أسواق
تشكيلة جديدة من ساعات برنارد ميير
كشفت بيرنارد آش ميير، علامة الساعات والمجوهرات السويسرية الفاخرة، التابعة لـ “كيونت”، النقاب عن مجموعة جديدة من الساعات الراقية تحت إسم “إمباير… ذو ميزور أوف أو مومنت”، تتميز بتصميم ووظائف تجسد التقاليد العريقة الحافلة بالتميز والابتكارات العصرية لصانع الساعات السويسرية، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. أكمل القراءة »
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