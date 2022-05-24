اذاعة وتلفزيون
“جازابلانكا” يعود لجمهوره
دورة يوليوز بمشاركة معلوف وجيلبرتو وأفيدان والمعلم القصري وناتاشا و”أم” كشف مهرجان “جازابلانكا” عن برمجة موسيقية متنوعة في دورته 15 التي ستنظم من فاتح يوليوز المقبل إلى 3 منه، بفضاء “أنفا بارك” بالبيضاء. وسيكون جمهور الدورة 15 من المهرجان على موعد مع أشهر الأسماء الموسيقية على الساحة الوطنية والدولية، ومنهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا