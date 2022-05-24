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أسواق

شياومي‭” ‬ضمن‭ ‬نادي‭ ‬النخبة‭”‬

منذ 7 دقائق
انضمت‭ ‬شركة‭ “‬شياومي‭” ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬شركتي‭ “‬سامسونغ‭” ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬و‭”‬آبل‭” ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ “‬نادي‭ ‬النخبة‭” ‬العالمي‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬مبيعاتها‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭.‬ وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ “‬كاونتيربوينت‭ ‬ريسيرتش‭” ‬لتحليل‭ ‬الصناعة‭ ‬العالمية،‭ ‬تجاوز‭ ‬مبيعات‭ “‬شياومي‭” ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬حتى‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬وأبرز‭أكمل القراءة »


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