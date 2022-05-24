أسواق
شياومي” ضمن نادي النخبة”
انضمت شركة “شياومي” الصينية العملاقة للتكنولوجيا إلى شركتي “سامسونغ” الكورية الجنوبية و”آبل” الأمريكية، في “نادي النخبة” العالمي للهواتف الذكية، بعد أن تجاوز إجمالي مبيعاتها 500 مليون وحدة. وأظهر تقرير لشركة “كاونتيربوينت ريسيرتش” لتحليل الصناعة العالمية، تجاوز مبيعات “شياومي” للهواتف الذكية 500 مليون وحدة حتى الفصل الأول من العام الجاري. وأبرزأكمل القراءة »
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