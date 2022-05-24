الصباح الفني
بودراجة… “فارسة” مع الأجانب
علمت “الصباح” أن الإعلامية والممثلة كوثر بودراجة، انضمت، أخيرا، لفريق عمل أجنبي، من إنتاج المنصة العالمية “نتفليكس”. وكشفت المصادر ذاتها أن بودراجة متحفظة عن كشف تفاصيل العمل والفريق المشرف عليها، لأنه طلب منها عدم التحدث عن أي تفاصيل تخصه واحترام ما جاء في العقد الذي وقعته مع المنتجين، والذي ينصأكمل القراءة »
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