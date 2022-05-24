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الصباح الفني

بودراجة‭… “‬فارسة‭” ‬مع‭ ‬الأجانب

منذ 5 دقائق
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة،‭ ‬انضمت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬أجنبي،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية‭ “‬نتفليكس‭”.‬ وكشفت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬أن‭ ‬بودراجة‭ ‬متحفظة‭ ‬عن‭ ‬كشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬العمل‭ ‬والفريق‭ ‬المشرف‭ ‬عليها،‭ ‬لأنه‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬تخصه‭ ‬واحترام‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬مع‭ ‬المنتجين،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭أكمل القراءة »


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