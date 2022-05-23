fbpx
الصباح السياسي

بنكيران يقتل مفهوم رجل الدولة

منذ 7 دقائق
رئيس حكومة أسبق يوظف لغة ساقطة في مواجهة خصمه السياسي لم يكن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والرجل الثاني في التجمع الوطني للأحرار، يدرك أن الحكاية التي رواها عن جدته، عنوانها العريض “الذيب الشارف”، ستثير كل هذا العنف اللغوي، ورد الفعل الغاضب من قبل رجل دولة سابق وصفه ب”الحمار”.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة