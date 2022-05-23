الصباح السياسي
بنكيران يقتل مفهوم رجل الدولة
رئيس حكومة أسبق يوظف لغة ساقطة في مواجهة خصمه السياسي لم يكن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والرجل الثاني في التجمع الوطني للأحرار، يدرك أن الحكاية التي رواها عن جدته، عنوانها العريض “الذيب الشارف”، ستثير كل هذا العنف اللغوي، ورد الفعل الغاضب من قبل رجل دولة سابق وصفه ب”الحمار”.أكمل القراءة »
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