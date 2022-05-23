مجتمع
فضاءات جهوية للتوجيه المهني
نبه خطيب الهبيل، والي بني ملال خنيفرة، أثناء تقديم حصيلة التنمية البشرية بجهته، إلى أن الإدماج الاقتصادي للشباب يظل إشكالية معقدة ومتعددة الابعاد، تتطلب اعتماد مقاربات متجددة تتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، داعيا الى ضرورة مواصلة جهود الجامعة في ترسيخ الحس المقاولاتي والمبادرات المبتكرة لدى طلبة مختلف المؤسسات التابعةأكمل القراءة »
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