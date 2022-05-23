خاص
جماعـة البيضـاء… “عيطـو للداكـي”
اتهامات باستغلال النفوذ وتبذير المال العام والعمدة تهدد بطلب افتحاص طريقة تسيير الفترة السابقة تبادل أعضاء مجلس مدينة البيضاء، الخميس الماضي، وابلا من الاتهامات باستغلال النفوذ وتبذير المال العام، في الولايتين السابقة والحالية، ما يتطلب من أجهزة الأمن والقضاء والمؤسسات ذات الاختصاص فتح تحقيقات والاستماع إلى المستشارين المعنيين. إعداد: يوسفأكمل القراءة »
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