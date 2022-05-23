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الصحراء خط أحمر بسفارات فلسطين

منذ 9 دقائق
السلطة تحذر سفراءها من الخوض في التصريحات الشخصية وضعت السلطة الفلسطينية حدا لاختراقات انفصالية معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية واعتبرت مغربية الصحراء خطا أحمر في دبلوماسيتها، وذلك في وقت تحاول الجزائر شق إجماع دول الجامعة العربية، على اعتبار الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من المغرب. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية دوريةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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