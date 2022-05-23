الأولى
إعفاء 16 مسؤولا أمنيا بسلا
ضرب “تسونامي” الأمن الإقليمي بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، وأطاح بـ 16 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى، بسبب ضعف النجاعة الأمنية بالمدينة رغم إعادة هيكلة أمنها، وتحويلها من منطقة أمنية إلى أمن إقليمي يضم أربع مناطق أمنية بفرق للشرطة القضائية واستعلامات عامة وهيأة حضرية، دون أن تعطي هذه الهيكلة النتائج المرجوة لمحاصرةأكمل القراءة »
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