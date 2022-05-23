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تصفيات بالرصاص تستنفر الاستخبارات

منذ 13 دقيقة
قتيلان وحالتان في خطر بالناظور بعد إمطار سيارة رباعية الدفع بالطلقات النارية تجري عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم الناظور، أبحاثا لحل لغز تصفية شخصين رميا بالرصاص، ونقل اثنين في حالة حرجة إلى المستشفى، في عمليات إجرامية لها علاقة بتصفية الحسابات بين بارونات المخدرات. وتوزع ضحاياأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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