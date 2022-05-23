حوادث
الحبس لشرطي متهم بالرشوة
كاميرا الصدرية سجلت واقعة تسلمها من مبحوث عنه دون مباشرة الإجراءات القانونية أدانت ابتدائية واد زم، مساء الخميس الماضي، مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية بالمدينة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا، في شهرين ونصف شهر، وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر وإكراهه في الأدنى، بعدأكمل القراءة »
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