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الأدب الإفريقي في حضرة “الشارقة القرائي”

منذ 24 ثانية
شعراء وكتاب طالبوا باستثمار ثراء قصص وأساطير القارة السمراء انفتحت الدورة 13 ل”مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، على الأدب الإفريقي الموجه للأطفال من خلال جلسة خاصة استضافت فيها أدباء حولوا تسليط الضوء على مميزات الكتابة للطفل في القارة السمراء، وما يستهوي أطفال هذه القارة، وأبرز السمات التي تُميز الكتابة الإفريقية عموما،أكمل القراءة »


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