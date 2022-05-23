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حوادث

إدانة هاتك عرض قاصر بمولاي عبد الله

منذ 25 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب في عقده الثاني، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها والاختطاف والتهديد. وجاء إيقافه من قبل عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، حين تقدمت الضحية القاصر رفقة والدتها بشكايةأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية


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