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الرياضة

الجامعة تطعن في أعمار لاعبات غانا

منذ 23 ثانية
اعترضت على تزوير سن 14 لاعبة ومحاولة التحايل باستبعاد ست منهن قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتراضا للاتحاد الدولي «فيفا»، على إشراك المنتخب الغاني النسوي لأقل من 17 سنة، لاعبات يفوق عمرهن 17 سنة، خلال المباراة التي جمعته بنظيره المغربي الجمعة الماضي، لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديالأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية


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