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المنتخب الوطني… قامات إنسانية
التأهل لـ «مونديال» قطر جاء في سياق سياسي صعب هضمه من قبل جهات معادية بقلم: عبد الله بوصوف (*) تأهل المنتخب المغربي لـ “مونديال” قطر 2022 ، باصما على المشاركة السادسة في تاريخه، بعد مباريات قـوية تابعها الشعب المغربي بكل جوارحه، أملا في المشاركة في أكبر عرس كروي في العالمأكمل القراءة »
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