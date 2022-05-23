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المنتخب‭ ‬الوطني‭… ‬قامات‭ ‬إنسانية‭ ‬

منذ 36 ثانية
التأهل‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬مونديال‮»‬‭ ‬قطر‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬سياسي‭ ‬صعب‭ ‬هضمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬معادية بقلم‭: ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بوصوف‭ ‬‭(*)‬ تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬لـ‭ “‬مونديال‭” ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬باصما‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬مباريات‭ ‬قـوية‭ ‬تابعها‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬بكل‭ ‬جوارحه،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عرس‭ ‬كروي‭ ‬في‭ ‬العالم‭أكمل القراءة »


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