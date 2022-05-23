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الرياضة

انقسام بالحسنية بسبب التحكيم

منذ دقيقة واحدة
انقسم المكتب المديري لحسنية أكادير في تقييمه لتحكيم نور الدين الجعفري، الذي قاد مباراة الحسنية وأولمبيك آسفي، والتي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما، بين متحمس لإصدار بيان احتجاجي، ومعارض لا يرى في الخطوة أي منفعة. وأصدر الفريق بيانا قبل أيام، احتجاجا على الحكم المذكور، يتضمن تاريخ الاثنين الماضي، قبل أن يسحبهأكمل القراءة »


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