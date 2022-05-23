الرياضة
انقسام بالحسنية بسبب التحكيم
انقسم المكتب المديري لحسنية أكادير في تقييمه لتحكيم نور الدين الجعفري، الذي قاد مباراة الحسنية وأولمبيك آسفي، والتي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما، بين متحمس لإصدار بيان احتجاجي، ومعارض لا يرى في الخطوة أي منفعة. وأصدر الفريق بيانا قبل أيام، احتجاجا على الحكم المذكور، يتضمن تاريخ الاثنين الماضي، قبل أن يسحبهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا