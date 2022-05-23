حوادث
إيقاف مهدد مصلين بسيدي بنور
أوقفت شرطة المنطقة الإقليمية بسيدي بنور، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، الجمعة الماضي، وبحوزته سلاح أبيض هدد به مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد مساجد سيدي بنور، ما أثار موجة من الهلع والرعب في صفوفهم، سيما أنه لم يكن في حالته الطبيعية . وهرعت عناصر من الأمن السالف الذكر،أكمل القراءة »
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