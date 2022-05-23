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حوادث

طالب يتزعم ورشة لتزوير العملة

منذ 46 ثانية
فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “مرس الخير” بتمارة، أخيرا، ورشة سرية لصناعة الأوراق المالية المزورة، وترويجها بالأسواق الأسبوعية، سيما بالعالم القروي، كما تم حجز مبلغ مالي من الأوراق المزيفة قدره 15 ألف درهم، كان أفراد الشبكة يستعدون لترويجه لدى الباعة الجائلين. وبعد تعميق البحث والمداهمات، حجزت عناصر التدخل الميدانيأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية


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