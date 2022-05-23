احتفال الأبطال

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لاعبو نهضة بركان دخلوا تاريخ كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من بابه الواسع، بعد عودتهم من نيجيريا، متوجين باللقب الثاني لهم في المسابقة، على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وحظي لاعبو نهضة بركان باستقبال الأبطال في مطار وجدة أنجاد، وفي شوارع بركان وساحاتها.