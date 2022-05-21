الصباح الفني
بلمير يطرحان “خليها”
عاد الشقيقان عمر ورجاء بلمير، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة صورت على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “خليها”. وطرحت الأغنية الأربعاء الماضي، على موقع “يوتوب”، علما أن الشقيقين روجا لها قبل أيام من طرحها ودعوا جمهورهما لانتظار جديدهما، وذهبا إلى حد نشر مقطع من الفيديو كليب. واعتمد الشقيقان، مرة أخرى،أكمل القراءة »
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