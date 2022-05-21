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الصباح الفني

بلمير‭ ‬يطرحان‭ “‬خليها‭”‬

منذ 5 دقائق
عمر‭ ‬ورجاء‭ ‬بلمير‭ (‬خاص‭)‬
عاد‭ ‬الشقيقان‭ ‬عمر‭ ‬ورجاء‭ ‬بلمير،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬صورت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬خليها‭”.‬ وطرحت‭ ‬الأغنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الشقيقين‭ ‬روجا‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬ودعوا‭ ‬جمهورهما‭ ‬لانتظار‭ ‬جديدهما،‭ ‬وذهبا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭.‬ واعتمد‭ ‬الشقيقان،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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