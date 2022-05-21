وطنية
الداخلية توقف مؤتمرا للأطباء
توصل أعضاء الجمعية المغربية للقانون الطبي، قبيل دقائق من جلسة افتتاح المؤتمر الوطني للقانون الطبي، صباح أمس (الجمعة) بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، بقرار منع صادر عن عمالة مقاطعات أنفا. وحسب معطيات توصلت بها «الصباح»، تدخل عميد الكلية قبيل انطلاق المؤتمر، وطلب من أحمد بلحوس، وباقي أعضاء الجمعية، إخبار باقي المؤتمرينأكمل القراءة »
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