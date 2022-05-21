وطنية
بطالة الشباب تؤرق بلدان المتوسط
الاتحاد الأوربي يعبئ 2.8 مليار أورو لتوفير فرص عمل للفئات الأكثر هشاشة أعلن وزراء العمل والشغل في دول الاتحاد من أجل المتوسط، الالتزام بالتصدي لتحديات التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء. واتفق وزراء الاتحاد في الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمراكش يومي 17 و18أكمل القراءة »
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