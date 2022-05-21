حوادث
آش خاصك تدير?
رخصة الدفن يجهل العديد من الأشخاص كيفية الحصول على رخصة الدفن، والبعض يلجأ إلى العملية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون. وثائق الدفن يلزم في الوثائق الحصول على طلب من أفراد العائلة سواء كان الأب أو الأم أو الابن، وشهادة طبية للوفاة تسلم من قبل الطبيب بالمستشفى أو بيانأكمل القراءة »
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