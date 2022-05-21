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حوادث

عنف الملاعب… إرهاب رياضي

منذ دقيقتين
الظاهرة اتخذت أشكالا جديدة من العنف تكتسي طابعا جنائيا ومطالب بوضع حد للمعضلة قبل فوات الأوان “هذا مابقاش شغب الملاعب أو عنف رياضي بسبب غضب يتعلق بخسارة الفريق أو استفزاز الجمهور الخصم، هذا راه تنظيم إجرامي وفعل يمكن وصفه بالإرهاب”… من بين التعليقات الغاضبة التي تم تداولها لدى الرأي العام،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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