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دياب يطرح “اللي يمشي يمشي” يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “اللي يمشي يمشي” وهي من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما. وتصدر عمرو دياب تريند تويتر أوائل ماي الجاري بعد طرح أغنيته “هتدلع” وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم. ومنأكمل القراءة »
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