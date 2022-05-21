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الرياضة

بطولة الطائرة تصل المراحل الحاسمة

منذ 7 دقائق
حددت لجنة البرمجة بالجامعة الملكية للكرة الطائرة، اليوم (السبت)، موعدا لإجراء مباراتي نصف نهائي البطولة الوطنية رجالا في قسمها الممتاز. ووضعت القرعة الجيش الملكي في مواجهة قوية أمام منافسه أولمبيك اليوسفية في نصف النهائي، الذي تقرر إجراؤه في السادسة اليوم (السبت)، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، وتنطلقأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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