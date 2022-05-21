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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
كائنات‭ ‬عمرها‭ ‬830‭ ‬مليون‭ ‬سنة تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كائنات‭ ‬حية‭ ‬دقيقة‭ ‬مثل‭ ‬البكتيريا‭ ‬والفطريات‭ ‬والطحالب‭ ‬مزدهرة‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬شديدة‭ ‬الملوحة،‭ ‬بعضها‭ ‬حديث‭ ‬وبعضها‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العصور‭ ‬القديمة‭.‬‮ ‬وعثر‭ ‬علماء‭ ‬على‭ ‬كائنات‭ ‬حية‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمرها‭ ‬830‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬محاصرة‭ ‬في‭ ‬صخرة‭ ‬قديمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬بالاكتشاف‭ ‬المذهل،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكشف‭أكمل القراءة »


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