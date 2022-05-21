الصباح الفني
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كائنات عمرها 830 مليون سنة تم العثور على كائنات حية دقيقة مثل البكتيريا والفطريات والطحالب مزدهرة في بيئات شديدة الملوحة، بعضها حديث وبعضها يعود إلى العصور القديمة. وعثر علماء على كائنات حية يحتمل أن يكون عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة، الأمر الذي وصف بالاكتشاف المذهل، الذي قد يكشفأكمل القراءة »
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